У школи Києва повернули безкоштовне харчування для учнів 1-4-х класів

У загальноосвітні школи Києва повернули безкоштовне харчування для учнів 1-4-х класів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу перед засіданням сесії Київради, на якому буде затверджено бюджет столиці на поточний рік, голова постійної комісії Київради з питань фінансів та соціально-економічного розвитку міста Андрій Странніков.

“Дитяче харчування повертається у 1-4-ті класи загальноосвітніх шкіл. Ми вишукали 110 млн грн на ці потреби”, - повідомив Странніков, говорячи про проект бюджету.

За його словами, дохідна частина бюджету поповниться за рахунок відрахувань від зборів за утримання МАФів, від паркувальних зборів та розміщення реклами. Ці кошти буде спрямовано як на забезпечення харчування молодших школярів, так і на фінансування дитячо-юнацьких спортивних шкіл міста, які раніше фінансувалися за рахунок коштів держвавного бюджету, а зараз це перекладено на міський бюджет.

Як повідомляв УНІАН, у київських школах скасували безкоштовне харчування для школярів молодших класів з третьої чверті нинішнього навчального року. Водночас, у КМДА запевнили, що учні пільгових категорій 1-11-х класів будуть забезпечені безплатним харчуванням. Як заявила заступник голови КМДА Ганна Старостенко, згідно з розпорядженням міського голови, безплатне харчування надаватиметься учням 1-11-х класів з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківської турботи, дітей з малозабезпечених сімей, а також дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних та інклюзивних класах загальноосвітніх навчальних закладів.