На Хмельниччині госпіталізували 17 школярів з отруєнням невідомою речовиною

Сьогодні у селищі Летичів Хмельницької області госпіталізували 17 школярів з отруєнням невідомою речовиною.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної служби України з надзвичайних ситуацій, о 12.44 рятувальникам надійшло повідомлення про те, що до лікувальних закладів почали поступати учні 6-11 класів загальноосвітньої школи №1 смт Летичів з симптомами отруєння (кашель, блювота).

Станом на 15:45 госпіталізовано 17 дітей, 3 з яких направлені в реанімаційне відділення, поінформували в ДСНС.

«До місця події прибули рятувальники, які виявили в туалеті на 3-му поверсі навчального закладу поліетиленовий пакет з невідомою речовиною кремового кольору. Невідкладно було організовано евакуацію дітей зі школи», - йдеться в повідомленні.

До місця виклику невідкладно прибула Хіміко-радіологічна лабораторії Аварійно-рятувального загону спецпризначення Головного управління ДСНС України у Хмельницькій області. Фахівці за допомогою спеціальних приладів проводять роботи щодо ідентифікації невідомої речовини.