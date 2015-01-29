У школах Чернігова учні 1-4 класів будуть харчуватися безкоштовно

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення схвалено сьогодні під час чергового засідання виконавчого комітету Чернігівської міської ради.

Згідно з документом, до категорій, які харчуватимуться за кошти міського бюджету у школах та дитячих садках, потрапили діти-сироти, діти-інваліди, діти, позбавлені батьківського піклування, діти із малозабезпечених родин, а також учні 1-4 класів.

Крім того, виконавчий комітет переглянув вартість дитячого харчування у дошкільних та загальноосвітніх закладах.

За словами начальника управління освіти Володимира Купріяненка, востаннє ціни на сніданки та обіди у школах і дитсадках переглядалися у 2011 році.

"Щоб дотримуватися фізіологічних норм харчування, необхідно переглянути вартість", - пояснив посадовець.

За його словами, підвищення відбудеться у межах 25-30%.

Із 1 лютого вартість сніданків у школах для учнів 1-4 класів становитиме 6 грн, обіду для школярів у групі продовженого дня – 9 грн.

У дошкільних навчальних закладах у ясельних групах вартість харчування на день складатиме 14 грн, у садових групах – 15 грн, а в групах із цілодобовим перебуванням – 18,75 грн. Згідно із рішенням виконкому, вартість харчування дітей на час оздоровчої кампанії збільшуватиметься на 10%.

За інформацією заступника міського голови – начальника управління фінансів міської ради Віктора Бистрова, у проекті міського бюджету на 2015 рік, що має розглядатися на сесії міськради 30 січня, на харчування дітей у дошкільних та загальноосвітніх закладах передбачено 18,9 млн грн, що на 3% більше ніж 2014 року.

Для забезпечення внесених змін у вартості харчування школярів і дошкільнят місто має додатково спрямувати ще 9,7 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, у державному бюджеті на 2015 рік не передбачено фінансування безкоштовного харчування дітей 1-4 класів, як це було раніше. Цього року питання фінансування харчування молодших класів мають вирішувати місцеві органи влади. У київських школах 19 січня скасували безкоштовне харчування для школярів молодших класів з третьої чверті нинішнього навчального року. Але 28 січня голова постійної комісії Київради з питань фінансів та соціально-економічного розвитку міста Андрій Странніков заявив, що Київрада відшукала 110 млн грн на ці потреби і безкоштовне харчування всіх дітей молодших класів буде повернуто.