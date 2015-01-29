Захворюваність на грип та ГРВІ у Києві нижча епідемічного порогу на 48,5%, повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Як повідомили у Головному управлінні Держсанепідслужби у м. Києві, з 19 до 25 січня на грип та ГРВІ у столиці захворіло 16 017 осіб, з них 9299 (58%) – діти віком до 17 років. Показник на 10 тисяч населення склав 56,9, що нижче епідемічного порогу даного тижня (епідпоріг 110,5) на 48,5%. У порівнянні з попереднім тижнем захворюваність на грип та ГРВІ збільшилася на 2% за рахунок захворюваності як серед дитячого, так і серед дорослого населення.

У цілому епідемічна ситуація щодо захворюваності на грип та ГРВІ у Києві відповідає середньорічному рівню для відповідної пори року.

Протягом звітного тижня найбільше хворіли на грип та ГРВІ діти віком до 4 років, їхня кількість у віковому розподілі становить 50,5%. За цей час госпіталізовано 38 осіб, з них 29 (76,3%) становлять діти до 17 років.

За 4 тижні летальних випадків серед хворих на грип у столиці не зареєстровано.