Вимушені переселенці у Києві повністю забезпечені медобслуговуванням

Вимушені переселенці з анексованої території Криму та східних регіонів України звертаються за медичною допомогою у столичні заклади охорони здоров’я та отримують її безвідмовно, на рівні з киянами. Про це повідомили у профільному Департаменті.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, з початку 2014 року майже 10 тисяч дорослих і дітей із сімей переселенців отримали стаціонарну допомогу у лікарнях, а близько 17 тисяч – в амбулаторіях та центрах первинної медико-санітарної допомоги.

За словами директора Департаменту охорони здоров’я Михайла Ригана, столична влада докладає максимум зусиль, аби переселенці з тимчасово окупованих територій почували себе комфортно, мали якісне та ефективне медичне обслуговування.

«На особливому контролі наших лікарів – здоров’я дітей та вагітних жінок, – сказав Риган. – Сьогодні на обліку у столичних закладах охорони здоров’я перебуває близько 9 тисяч дітей із сімей вимушених переселенців. Жінки ж, які очікують на народження дитини, в обов’язковому порядку відвідують жіночі консультації за місцем проживання та народжують у столичних пологових будинках абсолютно безкоштовно. У 2014 році в Києві у родинах з Криму та східних областей народилося 263 малюка. Усі вони виписані з пологових будинків під подальше спостереження районних педіатрів та сімейних лікарів».

Протягом 2014 року Департамент охорони здоров’я спільно з ГО «Серце нації» організував та провів безкоштовні медичні обстеження безпосередньо за місцем компактного проживання вимушених переселенців. Під час таких оглядів усі охочі мали змогу отримати фахову консультацію сімейного лікаря, лікаря-терапевта, кардіолога, ендокринолога, отоларинголога, а також пройти низку необхідних діагностичних процедур.

Крім цього, за можливістю у столичних санаторіях, де тимчасово мешкають переселенці, організовано роботу медичних пунктів. У деяких з них на посади медиків працевлаштовано фахівців з числа самих переселенців, що там проживають.

«Ми розуміємо і фізичний, і емоційний стан людей, які переїздять до столиці з Криму та сходу країни. Департамент працює та працюватиме й надалі над питанням надання їм якісної медичної допомоги. Для мене особисто є дуже важливим зробити максимум для здоров’я тих, хто був вимушений залишити домівки, рятуючи свої родини від реальної небезпеки», – зазначив Риган.

Як повідомляв УНІАН, Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати ситуацію на Донбасі. За безпосередньої участі російських спецслужб і підтримки російської армії на Донбасі були створені так звані Донецька й Луганська «народні республіки». РФ поставляє терористам озброєння й направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська.

21 січня ц. р. під час чергового засідання Ради безпеки ООН в Нью-Йорку заступник генерального секретаря ООН Джеффрі Фелтман заявив, що у відповідності до даних, отриманих від української влади, кількість внутрішніх переселенців в Україні зросла до 850 тис. осіб, ще понад 600 тис. переселилися в сусідні країни.

За даними ООН, станом на 27 січня 2015 р. кількість загиблих на сході України в результаті російської агресії зросла до 5 тис 187 осіб, ще 11 515 дістали поранення.