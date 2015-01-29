Планують евакуювати Попаснянський обласний психоневрологічний інтернат

Сьогодні заплановано проведення евакуації на безпечні території пацієнтів Комунальної установи "Попаснянський обласний психоневрологічний інтернат" та продовження відновлювальних робіт.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.

Станом на 29 січня Державною службою України з надзвичайних ситуацій у взаємодії з місцевими органами влади на виконання доручень Кабінету міністрів України вживаються невідкладні заходи щодо ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, викликаних обстрілами терористів міст Донецької та Луганської областей, та забезпечення життєдіяльності постраждалого населення.

Так у Донецькій області Штабом з ліквідації надзвичайної ситуації (який знаходиться у місті Краматорськ) здійснюється координація дій служб цивільного захисту щодо виконання заходів з нормалізації життєдіяльності постраждалого населення у містах Авдіївка та Дебальцеве.

Водночас, у цих містах у зв’язку з постійними обстрілами терористів ускладнено проведення комплексу аварійно-відновлювальних робіт у повному обсязі, на даний час у містах відсутнє централізоване водо-, тепло- та електропостачання.

У Авдіївці впродовж 28 січня забезпечено електропостачання центральної міської лікарні від пересувної електростанції. Продовжується роздача гуманітарної допомогу населенню. Доставлено 10 тонн бутильованої питної води та 5 тисяч м кв. целофанової плівки для накриття зруйнованих дахів та віконних і дверних прорізів.

У місті Дебальцеве забезпечено електропостачання захисної споруди та інших об’єктів від 6 пересувних електростанцій. У місті працює пункт харчування для населення (2 польові кухні). Проводиться роздача гуманітарної допомоги.

У місті Маріуполь продовжуються аварійно-відновлювальні роботи.

Міським штабом з ліквідації надзвичайної ситуації організовано виконання першочергових заходів, зокрема:

- піротехнічною групою Державної служби України з надзвичайних ситуацій проводиться обстеження об’єктів та місцевості на наявність вибухонебезпечних предметів, повністю забезпечено безпеку громадян в місцях масового перебування, на вулицях та прибудинкових територіях, продовжуються роботи з обстеження у важкодоступних місцях;

- працівниками Державної служби України з надзвичайних ситуацій продовжено надання допомоги мешканцям в поновленні будинків (відновлення розбитих вікон, ремонтування покрівлі, огорожі, розбір зруйнованих елементів будинків та демонтаж небезпечних конструкцій);

- групою верхолазів аварійно-рятувального загону ДСНС України за допомогою альпіністського спорядження продовжується демонтаж небезпечних нависаючих конструкцій на верхніх поверхах житлових будинків;

- продовжується робота пунктів обігріву (2 намети, 3 польові кухні). До роботи пунктів також залучено волонтерів. Приймаються заявки від населення з різних видів допомоги. За добу до пунктів обігріву звернулося 510 осіб, які отримали гарячий чай, їжу, ковдри, теплі речі, плівку, скло та фанеру для відновлення пошкоджених вікон.

До проведення аварійно-рятувальних робіт залучено 280 чоловік особового складу та 29 одиниць техніки, у тому числі від Державної служби України з надзвичайних ситуацій – 86 чоловік особового складу та 12 одиниць техніки.

На виконання доручення Кабінету Міністрів України для забезпечення життєдіяльності постраждалого населення міст Авдіївка, Дебальцеве та Маріуполь Донецької області Державною службою України з надзвичайних ситуацій сформовано резерв: 49 електрогенераторів різної потужності; 150 печей обігріву; 15 польових кухонь.

У місті Слов’янську утримується резерв сил Державної служби України з надзвичайних ситуацій у складі 50 чоловік та 10 одиниць техніки.

Щодо Луганської області, як зазначається у повідомленні, 28 січня у Станично-Луганському, Новоайдарівському та Попаснянському районах проведено комплекс аварійно-рятувальних та відновлювальних робіт.

У Новоайдарівському районі піротехніками Державної служби України з надзвичайних ситуацій обстежено 0,5 гектар території населених пунктів Трьохізбенка і Побєда, знищено 6 вибухонебезпечних предметів.

Вдалося відновити електро-, газо- та водопостачання міста Щастя.

У Попаснянському районі підрозділами Державної служби України з надзвичайних ситуацій проведено розбір зруйнованого в результаті артилерійського обстрілу житлового будинку за адресою місто Попасна по вулиці Павлова, 43, з під завалів витягнуто 3 поранених та тіло загиблої людини.

Ведуться роботи по відновленню газопостачання міста Попасна.