У Києві двоє лікарів вимагали у інваліда 50 тис грн хабара
16:11, 29 січня 2015Новини регіонів
894
Від інваліда 2-ї групи за надання йому безстрокової інвалідності
Вимагали у інваліда 50 тис грн хабара / Фото: УНІАН
У Києві викрито голову столичної травматологічної медико-соціальної експертної комісії та хірурга «Консультативно-діагностичного центру», які вимагали 50 тисяч гривень хабара від інваліда 2-ї групи за надання йому безстрокової інвалідності.
Як повідомили УНІАН у прес-службі столичної прокуратури, досудове слідство, хід якого перебуває на контролі прокуратури міста Києва, триває.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter