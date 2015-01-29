У Києві двоє лікарів вимагали у інваліда 50 тис грн хабара

16:11, 29 січня 2015
Новини регіонів
894

Від інваліда 2-ї групи за надання йому безстрокової інвалідності

Вимагали у інваліда 50 тис грн хабара / Фото: УНІАН

У Києві викрито голову столичної травматологічної медико-соціальної експертної комісії та хірурга «Консультативно-діагностичного центру», які вимагали 50 тисяч гривень хабара від інваліда 2-ї групи за надання йому безстрокової інвалідності.

Як повідомили УНІАН у прес-службі столичної прокуратури, досудове слідство, хід якого перебуває на контролі прокуратури міста Києва, триває.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter