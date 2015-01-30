Тернопіль передав для медиків-волонтерів в АТО два позашляховики

Тернопільська міська рада передала в зону АТО два позашляховики для бійців Національної гвардії та медиків-волонтерів.

Як повідомили УНІАН в прес-службі міської ради, на кошти меценатів придбали уживані джипи Nissan Terrano та Nissan Patrol.

Дані автомобілі завантажили медикаментами, продуктами та іншими необхідним обладнанням.

«Ми передаємо один джип для бійців Нацгвардії, інший – для лікаря-хірурга з Тернополя Михайла Стасіва, який вже півроку надає медичну допомогу у зоні АТО. Машину для медиків спеціально переобладнали у швидку допомогу із крапельницями та носилками, де передбачені місця для санітара та лікаря. Фактично створили необхідні умови для надання першої медичної допомоги бійцям», – зазначив міський голова Сергій Надал під час передачі машин представникам «Автомайдану», які доставлять автомобілі на схід країни.

Присутній на церемонії передачі автомобілів заступник командира батальйону Національної гвардії Ярослав Хотилянець подякував меценатам та тернополянам за допомогу бійцям, які виконують бойові завдання у зоні АТО.

«Ці автомобілі дуже потрібні, як і будь-яка допомога. Навіть дитячі малюнки, повірте, дуже вітаються нашими військовими, ми їх розвішуємо в бліндажах», – зазначив Хотилянець.

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня мерія відправила в зону АТО обладнання на 100 тис. грн (бензинові генератори, пускові механізми для моторів, бензопили, мастильні матеріали).