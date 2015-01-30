У Харкові під час благодійного аукціону на лікування поранених бійців АТО зібрали 120 тис. грн

У Харкові під час благодійного аукціону «Університет. Мистецтво. Мир» на реабілітацію поранених військовослужбовців із зони АТО, які проходять лікування у Військово-медичному клінічному центрі Північного регіону, зібрали 120 тис. грн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, аукціон пройшов сьогодні в Харківському національному університеті ім. В. Н. Каразіна та був присвячених 210-й річниці відкриття навчального закладу.

На аукціоні були представлені картини харківських художників і роботи з приватних колекцій співробітників університету (всього – 48 картин).

Кожен благодійник отримав сертифікат і подяку за участь у підтримці українських військовослужбовців. Картини, продані на аукціоні, прикрасять приміщення університету.

Благодійний аукціон відвідали заступник голови Харківської облдержадміністрації Юлія Світлична, ректор ХНУ ім. Каразіна Віль Бакіров, голова правління Харківської організації Національної спілки художників Віктор Ковтун, заступник директора військово-медичного клінічного центру Північного регіону Микола Бойко, директор Харківського художнього музею Валентина Мизгіна, а також викладачі ХНУ ім. Каразіна, діячі культури і мистецтва, студенти, громадськість.