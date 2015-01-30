У Сумській області 57 студентів і педагогів здали кров для поранених бійців

У Сумській області 57 студентів і педагогів Путивльського педагогічного коледжу та Путивльського коледжу Сумського національного аграрного університету за день здали більше 20 кг крові для бійців, поранених у зоні АТО.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Сумської обласної ради, благодійна акція по забору крові відбулась 28 січня за ініціативи студентів та при підтримці голови Путивльської районної ради Євгена Южакова на базі комунального закладу "Путивльська центральна районна лікарня” .

«За результатами акції медиками було заготовлено 20 кг 250 г крові, яку відправили до Сумського обласного донорського Центру для обстеження та подальшої переробки», - зазначили у прес-службі.

Згідно із повідомленням, препарати крові будуть використовуватися для лікування поранених військовослужбовців, які проходили службу в зоні АТО.

«Сьогодні в країні – важка ситуація, але ми бачимо, що справжніх патріотів у нас дуже багато. Такі заходи надають вагому психологічну підтримку українським військовим, котрі боронять територіальну цілісність України», - відзначив голова Путивльської райради Южаков.