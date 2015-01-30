У селі Южне на Чернігівщині спалах вірусного гепатиту А

У селі на Чернігівщині зафіксовано спалах вірусного гепатиту А. про це УНІАН повідомили в Управлінні Держсанепідемслужби в області.

Станом на 29 січня серед мешканців с. Южне Ічнянського району зареєстровано спалах вірусного гепатиту А у побуті – захворіло 7 осіб, з них 4 хворих було виявлено при обстеженні осередку захворювання. Визначено 180 контактних осіб, за якими встановлено медичне спостереження. У сільському дитсадку введено карантин.

Тривають лабораторні дослідження та протиепідемічні заходи, спрямовані на упередження поширення інфекції. Ситуація з цього питання знаходиться на контролі Головного управління Держсанепідслужби України в Чернігівській області.

Довідка УНІАН. Гепатит А – гостре інфекційне захворювання печінки, викликане вірусом гепатиту. Найчастіше причиною захворювання є недотримання правил гігієни, оскільки вірус може поширюватися через їжу та воду. Навіть у солоній воді він не гине місяцями.