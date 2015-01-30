У школі Мукачево 9 дітей отруїлись газом з балончика

В Мукачево Закарпатської області в одній із загальноосвітніх шкіл дев'ятеро дітей отруїлись газом з балончика.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в секторі зв'язків із громадськістю УМВС України в Закарпатській області, 29 січня серед дня до інфекційного відділення Мукачівської обласної дитячої клінічної лікарні було госпіталізовано дев'ятьох учнів 8-го класу місцевої школи з попереднім діагнозом: отруєння речовиною подразнюючої дії.

Учні скаржилися на головний біль, запаморочення, подразнення верхніх дихальних шляхів. Всі симптоми отруєння у дітей проявились на перерві.

До школи виїхали працівники прокуратури м. Мукачеве, мукачівської міліції, медики, працівники санепідемстанції та інші.

За даними СЗГ УМВСУ в Закарпатській області, правоохоронці опитавши учнів класу з'ясували, що під час перерви у класній кімнаті було розпорошено невідому речовину із газового балончика. Ті школярі, які на той момент перебували в даному приміщенні, отруїлись нею. Розпорошувала газ із балончика учениця цього ж класу. Як з'ясували працівники міліції, дівчина взяла балончик вдома у старшого брата і носила його з собою, нібито з метою самозахисту.

«Випадок, який трапився у навчальному закладі, стався виключно через дитячі пустощі», прокоментував подію начальник сектору кримінальної міліції у справах дітей Мукачівського МВ УМВС Василь Соскіда.

Наразі правоохоронці з'ясовують всі обставини та причини того, як до дитини могла потрапити небезпечна речовина.

За свідченням лікарів, діти перебувають у задовільному стані.

За даним фактом тривають перевірки.