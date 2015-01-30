Волонтери запрошують на суботник у Київський військовий госпіталь
Щоб підготувати до ремонтних робіт палати, де проходять лікування військовослужбовці із зони АТО
Волонтери Київського військового госпіталю запрошують небайдужих киян долучитись до проведення суботника, щоб підготувати до ремонтних робіт палати, де проходять лікування військовослужбовці із зони АТО. Захід відбудеться 31 січня, повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації.
Наразі необхідна допомога з демонтажу у приміщенні відділення інтенсивної терапії, в якому будуть лікуватись пацієнти, що перебувають в стані коми. Для виконання таких робіт потрібні чоловіки, бажано з інструментами (молотки, перфоратори, лопати для загрузки сміття).
Волонтери забезпечать помічників-добровольців рукавичками, халатами, окулярами, пакетами для сміття.
Збір біля КПП військового госпіталю з боку Лабораторного провулку.
Зареєструватися можна за електронною поштою: info@centr-dopomogy.org або за телефоном (044) 455-84-00.