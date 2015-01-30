У Львові Квіташвілі відвідав міський пологовий будинок

Сьогодні під час перебування у Львові з робочою поїздкою міністр охорони здоров’я України Олександр Квіташвілі відвідав поранених із зони проведення антитерористичної операції, які перебувають у військово-медичному клінічному центрі Західного регіону.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Львівської ОДА.

Як зазначається у повідомленні, також міністр ознайомився з роботою міського клінічного пологового будинку №1 Львова та Львівського регіонального лікувально-діагностичного онкологічного центру.

Відповідаючи на запитання щодо збільшення зарплати медикам, Квіташвілі зазначив, що “фінансування лікарів за системою “ліжко-місце” є нечесною, оскільки держава повинна платити за послуги”.

Він додав, що міністерство не повинно регулювати заробітну плату медиків, а зарплата повинна нараховуватися в залежності від кількості наданих послуг.

Він також наголосив, що потрібно розвивати сільську медицину.

“Слід працювати над тим, аби у село поверталися лікарі”, - зазначив Квіташвілі.

Міністр також зазначив, що медичним навчальним закладам слід надавати максимальну автономію, аби вони мали можливість заробляти власні кошти і тоді розподіляти їх на свій розсуд.