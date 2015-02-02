У Луганській області за добу через обстріл поранено 5 людей

Як йдеться в повідомленні прес-служби голови Луганської обласної державної адміністрації Геннадія Москаля, вчора після обіду бойовики накрили з систем «Град» сел. Кримське Новоайдарського району, розташоване поблизу колишнього 31-го блокпоста на "Бахмутці".

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Реактивні снаряди вибухали на вул. Садовій, Жовтневій і Леніна, зруйнувавши і пошкодивши більш як десять будинків. На жаль, не обійшлося без жертв серед мирного населення. Смертельні поранення дістали двоє чоловіків 45 і 62 року народження, які на момент обстрілу опинилися на вулиці і не встигли сховатися в укриття. Ще двоє дістали поранення і госпіталізовані.

У Кримському вже близько місяця немає ні центральної води, ні газу, ні світла, і відновити їх найближчим часом через постійні обстріли неможливо.

Потужного артилерійського обстрілу зазнала і Новотошківка Попаснянського району біля 29 блокпоста на "Бахмутці". Вчора близько 15.00 село обстріляли з артилерії.

Кілька снарядів вибухнули на вул. Куйбишева і важко поранили трьох осіб - двох жінок і чоловіка (одній з жінок відірвало руку, а чоловікові - ногу). Поранених доставлено в лікарню Лисичанська, їх стан оцінюється як тяжкий.

Протягом ночі обстрілювали також Щастя, Попасну, Станицю Луганську, Троїцьке (Попаснянський район) і Трьохізбенку. Масштаби руйнувань та інформація про потерпілих зараз з'ясовується.