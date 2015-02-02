Волонтери доставили у Чернігівський військовий шпиталь поранених в АТО бійців

Про це УНІАН повідомили у департаменті інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Чернігівської облдержадміністрації.

Згідно з повідомленням, учора волонтери за сприяння влади Чернігівщини спорядили та відправили на схід держави автобус. Сьогодні вранці до обласного військового шпиталю він привіз на лікування 43 поранених чернігівських бійця. Частина з них отримали поранення під час боїв у районі Вуглегірська.

Наразі волонтерський центр збирає продукти харчування, речі першої необхідності та ліки для поранених земляків, які знаходяться у шпиталях на сході України.

Між тим, до цього часу не оприлюднена точна кількість загиблих та поранених із 13-го окремого мотопіхотного батальйону.

Так, 31 січня міський голова Чернігова Олександр Соколов під час сесії міської ради заявив про те, що під час боїв загинули 6 бійців, 16 отримали поранення, 3 потрапили у полон.

1 лютого під час віча на підтримку бійців та їхніх родин у Чернігові голова обласної ради Микола Звєрєв зазначив, що 11 бійців зникли безвісти, 2 загинули, 12 отримали поранення (троє із них перебувають у тяжкому стані), 3 бійця – у полоні.

Волонтери повідомляють про 4 загиблих та 21 пораненого.

29 січня поблизу Вуглегірська Донецької області стався бій, в якому поніс втрати чернігівський 13-й окремий мотопіхотний батальйон.