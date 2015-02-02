На Дніпропетровщині створюється єдиний реєстр дітей, які переїхали з зони АТО

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Дніпропетровської облдержадміністрації.

«Для дітей з Донбасу та їхніх батьків, які за різних обставин просто не змогли залишити зону бойових дій, це можливість не втрачати зв’язок один з одним. Щоб отримати відомості про дитину рідним необхідно буде звернутися до «Допомоги Дніпра» за телефонами (056) 770 88 30, 770 88 40 або (097) 923 47 91 та (067) 634 76 63 », - йдеться у повідомленні прес-служби.

Цього тижня до області приїхали вже понад сотня маленьких переселенців з Донеччини та Луганщини. Наразі реєстрацію вже почали проходити діти, які переїхали до Нікополя.

Після поселення у санаторії та навчальні заклади області, у дітей-переселенців беруть всі наявні документи та роблять з них копії. У разі відсутності посвідчення особи буде зроблено фотокартку з даними, що назве дитина або хтось із дорослих, які прибули разом з нею.

Повний пакет документів адміністрації закладів мають передати до центру допомоги переселенцям «Допомога Дніпра». Надані відомості волонтери перевірятимуть під час особистих виїздів на місця. Після цього інформацію буде внесено до єдиної бази центру, де кожна група дітей матиме окремий реєстраційний номер, зазначається у повідомленні.

Зібрані дані передадуть також до Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації.