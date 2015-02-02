Знято заборону на користування водопровідною водою у Бортничах для пиття

ПАТ «АК «Київводоканал» інформує, що 1 лютого відповідними службами прийнято рішення щодо зняття заборони на користування водопровідною водою у мікрорайоні Бортничі для питних потреб, приготування їжі, миття посуду та купання.

Про це повідомляє прес-служба водоканалу.

"Після проведених профілактичних заходів та підтвердження протягом тривалого часу відсутності відхилень у результатах аналізів, вода повністю відповідає усім вимогам та нормативам Державних санітарних правил і норм", - заявляють в Київводоканалі.

Підприємство звертається до закладів дошкільної освіти та шкіл, які були зачинені на період промивки та дезінфекції водопровідних мереж, з проханням перед початком роботи зливати воду з крану протягом 30 хвилин.

Крім того, «Київводоканал» просить мешканців житлового масиву Бортничі посприяти працівникам товариства, які спільно із представниками житлово-експлуатаційної організації проводитимуть роботу щодо перевірки показників квартирних лічильників для впорядкування ситуації з розрахунками за послуги водопостачання і водовідведення у січні 2015 року.

Як повідомляв УНІАН, головний санітарний лікар Києва Олег Рубан 13 січня заявляв, що у водогін мікрорайону Бортничів потрапили каналізаційні стоки, через що показники води на мікробне число і бактерії кишкової палички були вищими за норму в 7-9 разів.

Перші потерпілі з симптомами кишкової інфекції були зареєстровані 4 січня, але це були поодинокі випадки. Спалах хвороби розпочався 9 січня, коли за один день було госпіталізовано з однаковими симптомами одразу 6 мешканців мікрорайону Бортничі.

26 січня у «Київводоканалі» заявили, що останні 5 діб питна вода в водопровідних мережах мікрорайону Бортничі за бактеріологічними і мікробіологічними показниками повністю відповідає санітарним вимогам України, однак очікують на офіційні підтвердження міської СЕС щодо відповідності всіх показників води з останніх взятих проб.

За даними СЕС, всього станом на 26 січня, починаючи з 1 січня, по медичну допомогу через вживання забрудненої води звернулись 154 мешканця Бортничів, з яких 121 дитина та 33 дорослих.