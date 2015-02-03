В Чернігові студенти організували підпільну нарколабораторію

Про це УНІАН повідомили у секторі громадських зв'язків УМВС в області, затримання злочинної групи відбулось минулого тижня.

Інформація про регулярне постачання на місцевий "чорний ринок" якісного амфетаміну надійшла до співробітників Чернігівського обласного підрозділу УБОЗ у середині 2014 року. Оперативники зробили висновок про функціонування добре законспірованої нарколабораторії.

У ході розслідування встановлено, що четверо чернігівських студентів створили злочинну групу, в діях якої вбачаються ознаки організованості, і яка займалася виготовленням та збутом особливо небезпечного психотропного засобу амфетаміну.

Свою протизаконну діяльність зловмисники добре конспірували – облаштовували підпільні лабораторії у будинках приватного сектору Чернігова або приміських дачних поселень, які винаймали на короткий термін. Для виготовлення наркотиків використовували інгредієнти, які купували в столиці. Готовий товар збували серед молоді, як в обласному центрі, так і в Києві.

Оперативники управління боротьби з організованою злочинністю в Чернігівській області минулого тижня одночасно затримали всіх членів злочинної групи.

У будинку в передмісті Чернігова правоохоронці виявили та вилучили три кілограми каннабісу, 20 грамів готового амфетаміну, інгредієнти для виготовлення ще близько 500 грамів наркотику та обладнання для його приготування. Всього вилучено наркотиків і прекурсорів на суму близько 200 тис. грн.

Затриманими виявилися четверо жителів обласного центру – студенти різних чернігівських та київських вишів віком від 20 до 25 років, один з яких має хороші знання з хімії. Саме він і керував технологічним процесом виготовлення наркотиків.

Ще один учасник групи був засуджений за ч. 1 ст. 307 ККУ (збут наркотиків), але суд визначив йому умовний термін покарання тривалістю в 5 років.

Усі четверо заарештовані.

За даними фактами відкриті кримінальні провадження за ч. 2 ст. 307 ККУ (збут наркотиків, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб), що передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна.

Триває досудове розслідування.