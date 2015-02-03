Миколаївщина: 32-річна жінка намагалася продати свою дитину

14:27, 03 лютого 2015
Новини регіонів
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У Веселинівському районі Миколаївської області затримано жінку, яка намагалася продати свою новонароджену дитину

Як повідомили УНІАН у секторі зв'язків із громадськістю УМВС у Миколаївській області, правоохоронці Веселинівського райвідділу одержали інформацію, що 32-річна мешканка району має намір продати свою новонароджену дитину за 30 тис. грн.

Міліціонери встановили, що мати дитини, приховуючи свою вагітність, не перебувала на обліку в лікарні, народжувала у себе вдома.

"У сім'ї це була вже п'ята дитина, четверо старших неповнолітніх перебувають у виховних установах у зв'язку з тим, що жінка була позбавлена батьківських прав", - повідомили у відомстві.

Перебуваючи у дуже скрутному фінансовому становищі, зловмисниця вирішила «заробити», і продати новонародженого хлопчика. Про те, що жінка шукає покупців, дізналися сусіди і повідомили міліцію.

30 січня правоохоронці спільно з працівниками служби у справах дітей РДА запобігли злочину: жінка затримана, малюка передали до Веселинівської центральної районної лікарні для медичного обстеження.

Слідчим відділенням підрозділу міліції розпочато кримінальне провадження за ст. 166 УК України (злісне невиконання обов'язків з догляду за дитиною або за особою, стосовно якої встановлена опіка або піклування), санкція якої передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк від двох до п'яти років або позбавлення волі на такий самий строк.

Проводяться слідчі дії. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу затриманій.

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