У Вінницькій області учні 1-4 класів продовжуватимуть харчуватимуться безкоштовно

У Вінницькій області учні 1-4 класів продовжать отримувати харчування безкоштовно, попри те, що у державному бюджеті на 2015 рік ці кошти не передбачені.

Про це УНІАН повідомили у департаменті інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Вінницької облдержадміністрації з посиланням на заступника голови ОДА, директора департаменту освіти і науки ОДА Ігоря Івасюка.

«І райони, і міста нашої області прислухалися до рекомендацій облдержадміністрації з приводу забезпечення повноцінного харчування учнів початкової школи. За рахунок освітньої субвенції, яка дає можливість забезпечити таке харчування, всі без винятку учні 1-4 класів харчуватимуться безкоштовно, як це було і в попередні роки. Більше того, по декількох містах і районах області, зокрема і в місті Вінниці, планується збільшення видатків на зазначені цілі», - сказав Івасюк.

Заступник голови облдержадміністрації також зауважив, що є домовленість й допоможуть у даному питанні як фермерські господарства, так і великі сільгосппідприємства області.

Як повідомляв УНІАН, у державному бюджеті на 2015 рік не передбачено фінансування безкоштовного харчування дітей 1-4 класів, як це було раніше. Цього року питання фінансування харчування молодших класів мають вирішувати місцеві органи влади.