Миколаївщина готова прийняти понад 1 тис. «транзитних» переселенців

Як повідомляє прес-служба Миколаївської облдержадміністрації з посиланням на голову ОДА Вадима Мерікова, в регіоні планується розмістити евакуйованих жителів сходу країни, яких після 3-5 днів перебування буде відправлено в інші регіони, де для них створять постійні місця для проживання.

Для вимушених переселенців в області будуть створені додаткові місця для проживання.

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«Сьогодні ми розглядаємо ряд великих приміщень для того, щоб в них змогли розміститися переселенці, які прибувають до нашого регіону, це частково залізничний вокзал і обласні пансіонати», - зазначив Меріков.

Крім того, в області інспектують всі недобудовані об'єкти. Такі проекти передано на розгляд Кабінету міністрів. Надалі планується їх фінансування і добудова.

«І їх можна буде віддати під житло вимушеним переселенцям і військовослужбовцям», - зазначив Меріков.

Нагадаємо, зараз у Миколаївській області проживає майже 8 тис. вимушених переселенців з АР Крим, Донецької та Луганської областей.