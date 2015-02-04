В Ужгороді через високий рівень захворюваності на ГРВІ закрили школи

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі управління охорони здоров’я Закарпатської облдержадміністрації.

Як йдеться у повідомленні, за даними головного управління Державної санітарно-епідеміологічної служби у Закарпатській області, впродовж останніх двох тижнів зафіксовано тенденцію до зростання кількості захворілих на ГРВІ в м. Ужгороді. Темп приросту захворілих склав за останній тиждень 58,5%, особливо серед дітей до 17 років - 88,5%.

За даними СЕС, за період з 22 по 29 січня зареєстровано 1320 звернень до медичних закладів м. Ужгорода з приводу гострих респіраторних вірусних інфекцій. Показник захворюваності перевищив епідемічний поріг у 1,2 рази.

«Враховуючи дані оперативного моніторингу, складні погодні умови та

динамічний ріст кількості відсутніх дітей, що захворіли на ГРВІ, 3 лютого на засіданні робочої групи Ужгородського міськвиконкому вирішено ввести в дію комплекс заходів на епідемічний період, затвердженого розпорядженням міського голови від 20.10.2014 №384 та призупинити навчальний процес в загальноосвітніх та навчально-виховних комбінатах міста», - додали в прес-центрі.

Як також повідомили у прес-центрі, через захворюваність призупинено навчальний процес у школі та дитсадку с. Шишлівці Ужгородського району Закарпаття.