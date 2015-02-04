У Чернігівському військовому госпіталі лікуються понад 80 поранених в АТО бійців

Про це УНІАН повідомив начальник госпіталю полковник медичної служби Олександр Слєсаренко.

За його словами, учора на стаціонарне лікування до медичного закладу поступили 43 військовослужбовці 13-го та 25-го мотопіхотних батальйонів з пораненнями легкого і середнього ступеня важкості із Харківської військово-медичної установи.

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"В основному, бійці мають осколкові поранення, черепно-мозкові травми, переломи, контузії, а також є різні терапевтичні захворювання. Зараз лікарі ретельно обстежують бійців, проводять необхідне хірургічне втручання та надають іншу кваліфіковану медичну допомогу", - зазначив він.

Слєсаренко наголосив, що всі бійці забезпечені всім необхідним для повноцінного одужання: п’ятиразовим харчуванням, ліками тощо. Суттєву допомогу надають представники фонду допомоги армії "Крила Фенікса", чернігівські волонтери, громадські організації та інші активісти.

У Регіональному медіа-центрі Міністерства оборони України не підтвердили оприлюднену волонтерами у місцевих ЗМІ інформацію про переповнення госпіталю пораненими.

"Військовий госпіталь у Чернігові готовий прийняти ще до 150 поранених. Загалом, кількість військовослужбовців, які там лікуються, є динамічною і постійно змінюється – хтось їде додому, когось переводять на реабілітацію до санаторіїв", - пояснив працівник медіа-центру.