На Черкащині до збройних сил мобілізують 30 лікарів

12:25, 04 лютого 2015
Новини регіонів
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У Черкаській області в ході першого етапу четвертої хвилі мобілізації до Збройних сил України мобілізують 30 лікарів

женщины медики / mil.gov.ua

Як повідомив кореспонденту УНІАН військовий комісар Черкаської області Євген Курбет, наразі вже мобілізовано 15 лікарів, які місяць проходитимуть спецпідготовку.

За його словами, не мобілізують лікарів, які працюють у сільській місцевості, а лише лікарів з Черкас та райцентрів.

Як повідомляв УНІАН, у Черкаській області під час першого етапу четвертої хвилі мобілізації, яка стартувала 20 січня, до ЗСУ планується призвати понад 2 тис. військовозобов’язаних.

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