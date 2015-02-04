На Черкащині до збройних сил мобілізують 30 лікарів
12:25, 04 лютого 2015Новини регіонів
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У Черкаській області в ході першого етапу четвертої хвилі мобілізації до Збройних сил України мобілізують 30 лікарів
Не мобілізують лікарів, які працюють у сільській місцевості, а лише лікарів з Черкас та райцентрів
mil.gov.ua
Як повідомив кореспонденту УНІАН військовий комісар Черкаської області Євген Курбет, наразі вже мобілізовано 15 лікарів, які місяць проходитимуть спецпідготовку.
За його словами, не мобілізують лікарів, які працюють у сільській місцевості, а лише лікарів з Черкас та райцентрів.
Як повідомляв УНІАН, у Черкаській області під час першого етапу четвертої хвилі мобілізації, яка стартувала 20 січня, до ЗСУ планується призвати понад 2 тис. військовозобов’язаних.
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