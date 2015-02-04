Захворюваність на грип та ГРВІ в Києві нижча епідемічного порогу на 43% - СЕС

Як повідомили у Головному управлінні Держсанепідслужби у м. Києві, з 26 січня до 1 лютого на грип та ГРВІ у столиці захворіло 19 429 осіб, з них 12 138 (62,5%) – діти віком до 17 років. Показник на 10 тисяч населення склав 69, що нижче епідемічного порогу даного тижня (епідпоріг 121) на 43%. У порівнянні з попереднім тижнем захворюваність на грип та ГРВІ у столиці збільшилась на 21,3% за рахунок захворюваності як серед дитячого, так і серед дорослого населення.

У цілому епідемічна ситуація щодо захворюваності на грип та ГРВІ у Києві відповідає середньорічному рівню для відповідної пори року.

Протягом звітного тижня найбільше хворіли на грип та ГРВІ діти віком від 5 до 14 років, їхня кількість у віковому розподілі становить 50%.

За 5 тижнів летальних випадків серед хворих на грип у столиці не зареєстровано.