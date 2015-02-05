Житомирщина: скажений вовк покусав місцеву жительку, у селі - карантин

Згідно з повідомленням, на цьому тижні рішенням Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії тимчасово встановлено карантин на території Піщаницької сільської ради та розроблені заходи із ліквідації вогнища захворювання.

Зараз у селі вакцинують домашніх тварин та вживають інші карантинні заходи.

Карантин ввели після того, як у Піщаниці місцеву жительку у власному городі покусав вовк, який виявися скаженим.

Жінку госпіталізовано до Овруцької центральної районної лікарні, їй вводять спеціальну вакцину.

Житомир.info повідомляє, що подія сталася 31 січня вдень.

«Цього дня жителі Піщаниці звернулися до дільничного ветеринарного лікаря з тим, що у село забіг вовк. Трохи згодом хижак забіг до подвір’я місцевої мешканки і накинувся на собаку. З будинку вибігла господиня, яка намагалася прогнати тварину і була покусана нею за передпліччя. Після цього вовк забіг у двір іншого господаря, де покусав двомісячне порося і собаку. Після цього хижака прогнали у ліс», - розповів заступник начальника головного управління ветеринарної медицини у Житомирській області Володимир Вісик,.

За його словами, 1 лютого тварина повернулася у Піщаницю, де була застрелена місцевими мешканцями.

Вбитого вовка дослідили і фахівці встановили, що тварина хворіла на сказ.