У Донецькій області через обстріли бойовиками населених пунктів поранено 12 мирних жителів

Про це на своїй сторінці у Facebook написав начальник ГУМВС України у Донецькій області В’ячеслав Аброськін.

За його словами, вчора терористи посилено обстрілювали напрямки Авдіївки, Дебальцевого і Вуглегірська. Через пряме влучення снаряда частково зруйнована будівля міськвідділу міліції Авдіївки, співробітники не постраждали.

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"Убито 6 мирних жителів (Дебальцеве, Вуглегірськ, Ясинуватський район, Авдіївка, Єнакієве), поранено 12 осіб (Авдіївка, Єнакієве, Вуглегірськ, Ясинуватський, Артемівський і Мар’їнський райони)", - повідомив Аброськін.

За його словами, у Дебальцевому у результаті влучення снаряда у приватний будинок загинули чоловік і жінка. Мешканка села Верхнеторецьке Ясинуватського району померла у лікарні у результаті отриманих осколкових поранень. У Єнакієвому снарядами терористів було пошкоджено будівлю виправної колонії № 52, загинув ув'язнений.