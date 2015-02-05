У Донецьку потрапила під обстріл лікарня № 27

Лікарня N27 в районі Текстильники міста Донецька вчора, 4 лютого, потрапила під обстріл поряд з іншими цивільними об'єктами, включаючи дитячий садок, повідомляється в матеріалі Міжнародного Комітета Червоного Хреста, переданому УНІАН .

«Це вже не перший випадок, коли лікарні та інші медичні установи опиняються під вогнем, - каже Жоан Одэрн, глава офісу МКЧХ в Донецьку. - Медичним працівникам доводиться рятувати життя в дуже важких умовах. У них повинна бути можливість виконувати свою роботу. Необхідно щадити цивільну інфраструктуру і пацієнтів. Лікарні безумовно повинні залишатися безпечним місцем для людей, де ще їм сподіватися на допомогу і укриття?».

МКЧХ нагадує всім сторонам конфлікту про їх зобов'язання згідно з міжнародним гуманітарним правом поважати і захищати медичний персонал, транспортні засоби та обладнання. Сторони конфлікту повинні гарантувати безпеку медичних працівників, а лікарні і машини швидкої допомоги не повинні піддаватися нападу, бути пошкоджені або використані не за призначенням.