В Одесі іноземні дипломати передали дитячим лікарням медичне обладнання

13:45, 05 лютого 2015
Новини регіонів
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В Одесі іноземні дипломати передали дитячим медзакладам обладнання вартістю 143,2 тис. грн, зібраних на добродійному ярмарку

Фото: УНИАН

Як повідомили УНІАН у прес-службі Одеської обласної державної адміністрації, в Одеській обласній дитячій лікарні відбулася урочиста церемонія передачі медичного обладнання, придбаного на кошти, зібрані під час добродійного Дипломатичного різдвяного ярмарку, який пройшов в Одесі 13-14 грудня 2014 року.

У ярмарку взяли участь представники усіх дипломатичних установ, акредитованих в Одесі, а також Місії ЄС з прикордонної допомоги Україні і Молдові, диппредставництва Греції в Ялті і посольства Перу. Останнє дислокується в Києві, але приєдналося до акції.

«Єдине дипломатичне представництво, яке проігнорувало добродійну акцію з допомоги одеським дітям, - Генконсульство Російської Федерації», - відзначили у прес-службі.

У прес-службі акцентували, що дуаєн дипломатичного корпусу, акредитованого в Одесі, генеральний консул Греції Антоніос Хазіроглу запевнив, що дипломати і надалі допомагатимуть одеським дітям.

Як розповів представник Міністерства закордонних справ України в Одесі Костянтин Ржепішевський, всього за підсумками ярмарку зібрано 143,221 тис. грн. На них для Одеської обласної дитячої лікарні придбано кисневий компресор AD-3500 вартістю 58,2 тис. грн, який використовується для підтримки дихання дитини під час операції, оксигінатор (газообмінний одноразовий пристрій, призначений для насичення крові киснем і видалення з неї вуглекислоти) вартістю 19,6 тис. грн., крім того, реактиви для газоаналізатора крові вартістю 29,737 тис. грн.

На прохання медиків дитячих міських поліклінік № 2, 4, 6 і 7, на зібрані під час названого ярмарку кошти придбали також різні види препарату "креон" (на загальну суму 29,591 тис. грн), який застосовується як замісна терапія для цілої низки дитячих захворювань.

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