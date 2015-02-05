В Івано-Франківську біля перинатального центру вибухнула ручна граната: чоловік загинув, жінка дістала поранення.

Як повідомили УНІАН в управлінні Державної служби надзвичайних ситуацій в області у на вулиці Чорновола поблизу перинатального центру внаслідок вибуху одна людина загинула, одна травмована. Вибухом вибило шибки на першому поверсі перинатального центру. Наразі на місці працюють рятувальники і правоохоронці.

Прокурор Івано-Франківської області Ігор Настасяк повідомив журналістам на місці події, що вибухнула ручна граната і правоохоронці не розцінюють це як теракт.

За його словами "версія про теракт не розглядається поки що". "Є версія, згідно з якою, чоловік прийшов до пологового будинку, щоб з'ясувати стосунки з працівниками, до яких він ревнував свою дружину, - зауважив прокурор. - Вибух стався, коли чоловік підійшов до входу, а жінка виходила звідти"

Загинув чоловік, 1966 року народження, який був волонтером і часто бував у зоні АТО. Постраждала - його дружина, яка є працівником пологового будинку. Медики борються за її життя.