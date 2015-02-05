У Луцьку відкрито новітній Центр променевої терапії

Щорічно цей Центр зможе обслуговувати півтори тисячі пацієнтів, як дорослих, так і дітей. Йдеться про діагностичні та лікувальні процедури на високотехнологічному обладнанні - лінійному прискорювачі та комп'ютерному томографі. Про це кореспондентові УНАН стало відомо на прес-конференції з нагоди відкриття Центру.

За словами керівника програми «Рак виліковний» Фонду Ріната Ахметова Вікторії Миколаюк, на сьогодні Волинь стала восьмою областю в Україні, де у рамках цієї програми встановлено сучасне радіологічне обладнання для діагностики і лікування онкологічних захворювань. Таким чином щорічно є можливість лікувати до 30 тисяч пацієнтів.

«Цей проект став можливим лише завдяки державно-приватному партнерству в медицині. Онкологія –складна проблема і тільки разом ми можемо досягти позитивних результатів, - зазначила Миколаюк.

На облаштування Центру, за її словами , пішло майже 25 млн.грн. - на медичне обладнання, навчання спеціалістів закордоном і сервісне обслуговування із Фонду Ріната Ахметова виділено 18, 4 млн. грн., на підготовку і облаштування приміщень - до 6, 5 млн. грн. виділив обласний бюджет.

Довідка УНІАН. Показник захворюваності населення області на онкологічну патологію протягом останніх 4х років має тенденцію до зниження і становив 273,8 на 100 тис. населення. В І-ІІ стадіях виявляють більше половини хворих (52-54%), смертність від онкологічних захворювань не перевищує 137,0 на 100 тис.нас. 5 років і більше – живуть 60,3% хворих, а спеціальне лікування проводиться 2/3 пацієнтів (70,0-72,9%). При профілактичних оглядах в 2014 році було виявлено 23,5% первинних хворих (Україна 2013 – 30,5%). Основна маса активно виявлених, це хворі із раком шкіри, нижньої губи, молочної залози, шийки та тіла матки, меланоми. В 2014році зареєстровано 29 випадків злоякісних новоутворень серед дітей до 17 років включно, що на 100 тис. становить 12,8 проти 9,8 в 2013 році (Україна 2013 – 12,1).