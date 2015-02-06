Гранати корисніші будь-яких інших фруктів

Вчені з Університету Оксфорда проаналізували дані 194 досліджень. Вони з'ясували: гранат - справжній суперпродукт. Приміром, він бореться з діабетом 2 типу, раком простати, кишечнику і покращує спортивні результати, пише meddaily.ru з посиланням на Zee News.

За попередній рік про гранати було опубліковано більше досліджень, ніж про будь-якому іншому фрукті. Є докази, що фруктові соки і екстракти можуть зміцнювати здоров'я. Вчені зазначають: про цілющі властивості граната відомо дуже давно.

Гранати багаті антиоксидантами та фітохімічними сполуками. Вони корисні для серця за наявності поліфенолів, танінів. Дані сполуки знижують кров'яний тиск і показники "шкідливого" холестерину (ліпопротеїнів низької щільності). Кісточки граната містять мало калорій, але зате в них багато клітковини і вітамінів. Продукти з таким складом допомагають регулювати вагу.