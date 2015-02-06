Дніпропетровська обласна лікарня прийняла тисячі поранених бійців в зоні АТО

З травня 2014 року в Дніпропетровську обласну лікарню ім.І. Мечникова надійшла тисяча бійців, які отримали поранення в зоні проведення антитерористичної операції. Серед поранених було 10 жінок-солдатів.

Як розповів агентству головний лікар лікарні ім.І.Мечникова Сергій Риженко тисячним пораненим виявився сержант 25-ої окремої Дніпропетровської повітряно-десантної бригади.

«Він і ще двоє бійців, 1001 і 1002, надійшли в лікарню з черепно-мозковими мінно-вибуховими травмами. У сержанта ураження головного мозку. Йому проведена операція», - сказав Риженко.

За його словами з тисячі поранених понад 800 були прооперовані, до того ж 700 - в першу добу.

Більше 180 осіб медперсоналу залучено до лікування поранених, понад 50 лікарів стали донорами.

Всього пораненим перелито 1080 літрів крові.

«На жаль дев'ятьох бійців врятувати не вдалося. Їх травми були не сумісні з життям», - сказав Риженко.