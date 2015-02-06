У Києві склалася критична ситуація з вакциною БЦЖ.

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомив головний імунолог Києва Федір Лапій.

За його словами, ситуація трохи виправляється завдяки «свідомим батькам, які вакцинують дітей у приватних медичних центрах».

«Я не вважаю цю ситуацію нормальною, але ми маємо надавати батькам інформацію про те, як вони можуть захистити свою дитину. Якщо іншого способу немає», - зазначив Лапій.

Він підкреслив, що не вистачає вакцини для дітей до року життя. «Останніми роками були значні проблеми із безперервним забезпеченням вакцин. Вакцини 2014 року ми отримали у грудні 2014 року. І то не всі. На сьогодні у Києві є тримісячний запас вакцин для профілактики кору, краснухи, свинки, а також проти поліомієліту. Вакцини проти гепатиту В є також у достатній кількості з тієї причини, що батьки дуже часто відмовляються від такої вакцинації. Найбільш критична ситуація з вакцинами БЦЖ – за 2014 рік ми їх так і не отримали. Був зроблений перерозподіл між регіонами України», - сказав Лапій.

За словами фахівця, є також і проблеми з вакциною проти дифтерії та правця для дітей шести років та для дорослих.

«На сьогодні ні у державних лікарнях, ні на приватному ринку цих вакцин немає. Бо цю вакцину ми переважно отримували з російського ринку і вона не пройшла перереєстрацію через зміну законодавства. Ця ситуація не стосується екстреної профілактики правця – Україна отримала 300 тисяч доз протиправцевого анатоксину. Київ отримав 33 тисячі доз протиправцевого анатоксину. Це запас - на півтора роки для столиці», - сказав Лапій.

Він поінформував, що в Україні централізовано за бюджетні кошти закуповуються вакцини проти 10-х інфекційних хвороб, підкресливши, що за кошти місцевого бюджету купувати ці вакцини, за законом, не можна.

Директор громадської організації «Імунний щит» лікар-імунолог Наталія Винник наголосила, що в Україні втрачено пильність до інфекційних хвороб, особливо до тих, яким можна запобігти шляхом імунопрофілактики.

«У 2002 року ми з гордістю говорили про те, що Україна стала вільною від поліомієліту. Однак вже у 2013 році наша країна увійшла до 13 держав з ризиком спалаху поліємієліту», - сказала Винник.

Вона підкреслила, що поліомієліт дуже тяжке захворювання.

«У народі цю хворобу називають «дитячий параліч». Це дуже небезпечна хвороба, бо поліомієліт характеризується високою «летальністю». Відмова від вакцинування повертає Україну на століття назад. А це значить виживе той, хто буде сильніший. Закликаю ставиться до свого здоров’я з любов’ю», - сказала Винник.