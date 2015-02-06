Черкаська облрада вирішила передати Луганській області автомобіль «швидкої»

Черкаська обласна рада на прохання голови Луганської облдержадміністрації Геннадія Москаля вирішила передати Луганській області автомобіль швидкої медичної допомоги.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення затвердили депутати Черкаської облради сьогодні на позачерговій сесії.

Автомобіль швидкої медичної допомоги УАЗ передадуть з балансу КП «Обласний центр екстреної медичної допомоги» станції швидкої допомоги міста Лисичанськ на Луганщині. Як зазначила голова Черкаської облради Валентина Коваленко, таке рішення було прийнято, оскільки у зоні АТО не вистачає автомобілів «швидкої».