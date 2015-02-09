З Попасної евакуюють пацієнтів психоневрологічного інтернату

Про це УНІАН повідомили у прес-службі голови Луганської обласної державної адміністрації Геннадія Москаля.

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"Першу групу людей (28 тяжкохворих і лежачих) звідси вивезли минулого тижня, а зараз за допомогою рятувальників на двох автобусів вивезли ще 49 пацієнтів. Усіх направили до Дмитрівського обласного психоневрологічного інтернату (Новоайдарський район Луганської області). Зараз у Попасній залишився 61 пацієнт психоневрологічного інтернату. Днями вивезуть ще 29 осіб, хто виявив бажання виїхати", - відзначив Москаль. Дієздатні пацієнти приймають рішення про виїзд у безпечне місце самостійно, а за недієздатних вирішують опікуни (родичі або дирекція інтернату).

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"У разі ескалації бойових дій поблизу Попасної в безпечне місце вивезуть усіх без винятку пацієнтів психоневрологічного інтернату", - відзначив Москаль.