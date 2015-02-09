Штаб Ахметова відкрив пункти видачі допомоги у 3 містах Донбасу
Штаб почав видавати допомогу у Краматорську та Артемівську Донецької області, відкрито новий пункт видачі в Авдіївці Донецької області
Як повідомили УНІАН у прес-службі Гуманітарного штабу Ріната Ахметова, сьогодні, 9 лютого, штаб почав видавати допомогу у Краматорську та Артемівську Донецької області для переселенців та евакуйованих з міст на лінії вогню. Також для мирного населення пільгових категорій та переселенців відкрито новий пункт видачі в Авдіївці Донецької області.
Продуктові набори від Штабу Ахметова в Краматорську та Артемівську можуть отримати евакуйовані з міст на лінії вогню і переселенці пільгових категорій, згідно з затвердженими Штабом критеріям:
Люди з I і II групою інвалідності.
Матері-одиначки з дітьми до 18 років включно (в тому числі вдови/вдівці з дітьми до 18 років включно).
Багатодітні сім'ї (кількість дітей, у яких дорівнює або більше 3, вік усіх дітей до 18 років).
Пенсіонери старше 65 років.
Сім'ї, які виховують дітей-інвалідів.
Сім'ї, які виховують прийомних дітей, дітей сиріт, дітей, батьки яких позбавлені батьківських прав.
Інваліди, які отримали інвалідність внаслідок бойових дій в Афганістані або в інших місцях проведення бойових дій.
Люди, які стоять на обліку в районних управліннях праці та соціального захисту - малозабезпечені (дохід нижче прожиткового мінімуму).
Вагітні жінки на всіх термінах вагітності, що перебувають на обліку в установленому порядку.
Діти-сироти до 23 років.
Адреси та графік роботи пунктів видачі:
м. Артемівськ, Донецької обл.
вул. Сибірцева, 176, Управління соціального захисту населення (Тер. центр)
з понеділка по п'ятницю, з 09:00 - 16:00, у п'ятницю з 09:00 - 15:00
м. Краматорськ, Донецької обл.
вул. Транспортна, 20, Центр допомоги тимчасовим переселенцям
з понеділка по п'ятницю, з 09:00 - 18:00
З 9 лютого в Авдіївці Гуманітарний штаб відкрив новий пункт видачі благодійної допомоги для місцевих мирних жителів і переселенців, пільгових категорій, згідно з затвердженим Штабом критеріями (див. вище).
Адреса пункту видачі: м. Авдіївка, вул. Мічуріна, 4, будівля Центральної міської лікарні.
Планується, що пункт працюватиме за таким графіком: з 8:00 до 16:00, понеділок - п'ятниця. У разі загострення ситуації в місті, графік роботи пункту може бути змінений.
Інформацію про роботу пунктів видачі гуманітарної допомоги в цих містах можна отримати за телефоном гарячої лінії Штабу 0 800 509 001 або по електронній пошті helpdonbass@fdu.org.ua