Штаб Ахметова відкрив пункти видачі допомоги у 3 містах Донбасу

Як повідомили УНІАН у прес-службі Гуманітарного штабу Ріната Ахметова, сьогодні, 9 лютого, штаб почав видавати допомогу у Краматорську та Артемівську Донецької області для переселенців та евакуйованих з міст на лінії вогню. Також для мирного населення пільгових категорій та переселенців відкрито новий пункт видачі в Авдіївці Донецької області.

Продуктові набори від Штабу Ахметова в Краматорську та Артемівську можуть отримати евакуйовані з міст на лінії вогню і переселенці пільгових категорій, згідно з затвердженими Штабом критеріям:

Люди з I і II групою інвалідності.

Матері-одиначки з дітьми до 18 років включно (в тому числі вдови/вдівці з дітьми до 18 років включно).

Багатодітні сім'ї (кількість дітей, у яких дорівнює або більше 3, вік усіх дітей до 18 років).

Пенсіонери старше 65 років.

Сім'ї, які виховують дітей-інвалідів.

Сім'ї, які виховують прийомних дітей, дітей сиріт, дітей, батьки яких позбавлені батьківських прав.

Інваліди, які отримали інвалідність внаслідок бойових дій в Афганістані або в інших місцях проведення бойових дій.

Люди, які стоять на обліку в районних управліннях праці та соціального захисту - малозабезпечені (дохід нижче прожиткового мінімуму).

Вагітні жінки на всіх термінах вагітності, що перебувають на обліку в установленому порядку.

Діти-сироти до 23 років.

Адреси та графік роботи пунктів видачі:

м. Артемівськ, Донецької обл.

вул. Сибірцева, 176, Управління соціального захисту населення (Тер. центр)

з понеділка по п'ятницю, з 09:00 - 16:00, у п'ятницю з 09:00 - 15:00

м. Краматорськ, Донецької обл.

вул. Транспортна, 20, Центр допомоги тимчасовим переселенцям

з понеділка по п'ятницю, з 09:00 - 18:00

З 9 лютого в Авдіївці Гуманітарний штаб відкрив новий пункт видачі благодійної допомоги для місцевих мирних жителів і переселенців, пільгових категорій, згідно з затвердженим Штабом критеріями (див. вище).

Адреса пункту видачі: м. Авдіївка, вул. Мічуріна, 4, будівля Центральної міської лікарні.

Планується, що пункт працюватиме за таким графіком: з 8:00 до 16:00, понеділок - п'ятниця. У разі загострення ситуації в місті, графік роботи пункту може бути змінений.

Інформацію про роботу пунктів видачі гуманітарної допомоги в цих містах можна отримати за телефоном гарячої лінії Штабу 0 800 509 001 або по електронній пошті helpdonbass@fdu.org.ua