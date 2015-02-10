Із Чернігова відправляють у зону АТО реанімобіль, медобладнання та ліки на суму 50 тис. грн

Чернігівські волонтери відправлять у зону проведення антитерористичної операції медичне обладнання, ліки на суму 50 тис. грн, а також реанімобіль.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час прес-конференції повідомив підприємець Руслан Сидорович, який займається волонтерською діяльністю.

За його інформацією, він у грудні дізнався, що в обласній лікарні є непрацюючий реанімобіль, і саме такий спецавтомобіль потребують бійці 41-го батальйону у зоні АТО.

Сидорович зазначив, що силами волонтерів автомобіль повністю відремонтовано.

"Ми пройшли усі процедури зняття реанімобіля із балансу обласної лікарні, сьогодні знімаємо з реєстрації в ДАІ, фарбуємо і за тиждень відправляємо у зону АТО", - сказав він.

Волонтер також підкреслив, що кошти для ремонту реанімобіля збирали на ринках Чернігова, також долучилися окремі організації й підприємства. Всього було зібрано понад 50 тис. грн. Сидорович продемонстрував журналістам документи про закупівлю медобладнання (кардиостимулятор, ноші тощо) та медикаментів.