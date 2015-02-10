Психологічна служба Штабу Ахметова проведе заняття для школярів Маріуполя

У найближчі дні команда фахівців почне роботу з першою групою дітей 1-4 класів школи №5. З проханням провести групи психологічної підтримки для дітей з шкіл потерпілого мікрорайону «Східний» у психологічну службу штабу звернувся відділ освіти Маріупольської міської ради.

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«Після того, що сталося 24 січня, важливо захистити психічне здоров'я наших дітей, навчити їх самостійно працювати над пережитої травмою. Тому ми звернулися до психологів Штабу Ахметова, щоб провести спочатку просвітницькі, а пізніше й корекційні заняття зі школярами. - розповіла Олена Козлова, директор міського центру практичної психології і соціальної роботи при відділі освіти Маріупольської міської ради.

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За її словами, саме школа №5 постраждала від обстрілу більше всіх, тому і було прийнято рішення організувати групи школярів цього шкільного закладу для занять з психологами.

У планах Психологічної служби Гуманітарного штабу Ріната Ахметова проведення таких груп підтримки для 3000 дітей. Нагадаємо, психологи Штабу працюють в Маріуполі з першого дня обстрілу, який стався 24 січня. Психологи проводять зустрічі з пораненими, їх родичами в лікарнях і у них вдома, надають консультації тим, хто став свідком трагедії. Всього станом на 10 лютого в Маріуполі під супроводом Психологічної служби Гуманітарного штабу Ріната перебувають 110 осіб, з них 20 - діти.