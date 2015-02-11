У Києві навчаються 10,7 тисяч дітей-переселенців

Так, до київських навчальних закладів зараховано 10 133 учні з Луганської та Донецької областей та 566 – з Криму. З них, 2442 дітей прийнято до дошкільних навчальних закладів, 7973 – до загальноосвітніх навчальних закладів. У професійно-технічних навчальних закладах здобувають освіту 162 особи, а також 122 студенти зараховано до Київського університету ім. Б. Грінченка.

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Довідка УНІАН. Росія з лютого 2014 року здійснює військову агресію проти України. Вона анексувала Крим та постачає на схід України – в Луганську та Донецьку області, частина яких захоплена бойовиками терористичних організацій «ЛНР» та «ДНР», важке озброєння та боєприпаси.

Під час цієї війни, за даними ООН, майже 6 тисяч осіб загинули, більш як 10 тисяч дістали поранення, майже мільйон громадян були вимушені залишити свої домівки.