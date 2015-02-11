У Щасті бойовики обстріляли лікарню: пошкоджено лікарняний корпус

Як повідомляє прес-служба голови Луганської обласної державної адміністрації Геннадія Москаля, кілька мін вибухнули на території міської лікарні, згорів автомобіль «швидкої допомоги», пошкоджений дах одного з корпусів, побиті фасади й двері на кількох інших. Поранених і загиблих внаслідок обстрілу немає. Системи життєзабезпечення в Щасті функціонують – світло, газ, вода і тепло є, теплоелектростанція працює в нормальному режимі.

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Кількох потужних обстрілів із артилерії зазнало селище Новотошківка Попаснянського району, що поблизу 29-го блокпосту на Бахмутці. Пошкоджені кілька будинків, згоріли гаражі. Осколкові поранення голови й тулубу отримала місцева 70-річна жінка, яку госпіталізували в лікарню Лисичанська. В селищі, яке зазнає постійних обстрілів, залишилося близько трьохсот чоловік.

Вчора в Новотошківку працівники «Укрпошти» у військовому супроводі привезли пенсію.

Під обстріли з різного виду зброї потрапили також населені пункти Гірське, Золоте, Нижнє та Світличне (Золоте востаннє обстріляли сьогодні о 4.30 ранку). Реактивні снаряди від «Градів» та мінометні міни вибухали на околицях, інформації про значні руйнування чи постраждалих мирних мешканців немає. Системи життєзабезпечення функціонують усюди за винятком мікрорайонів, де лінії електропередач перебиті попередніми обстрілами, зазначає прес-служба.