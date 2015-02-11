Трирічний хлопчик, який постраждав від обстрілу терористами Краматорська, у важкому стані

Про це йдеться в повідомленні департаменту охорони здоров'я Донецької облдержадміністрації станом на 11.30.

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У стаціонарах лікарень залишаються 34 поранених, у тому числі 4 дитини. Постраждалим надається вся необхідна медична допомога.

Як повідомляв УНІАН, в результаті обстрілу Краматорська з боку Горлівки, контрольованої терористами «ДНР», від розривів снарядів, що знаходяться на озброєнні в Російській Федерації, загинули 16 людей, з них троє померли в лікарнях.