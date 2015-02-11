До Одеси із зони АТО сьогодні прибуло 36 дітей

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління ДСНС в Одеській області, рятувальники зустріли потяг «Харків-Одеса», на якому прибуло 36 дітей і 4 супроводжуючих з Луганської області.

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Прибулих розселять у санаторії «Люстдорф» (селище Чорноморка). Працівники служби порятунку допомогли дітям вийти з вагонів і перенести речі в автобуси.

Серед дітей, які приїхали, багато 11-класників, які, ймовірно, в Одесі проходитимуть зовнішнє незалежне тестування.