До Одеси із зони АТО сьогодні прибуло 36 дітей
13:49, 11 лютого 2015Новини регіонів
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До Одеси сьогодні із зони проведення антитерористичної операції прибуло 36 дітей
REUTERS
Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління ДСНС в Одеській області, рятувальники зустріли потяг «Харків-Одеса», на якому прибуло 36 дітей і 4 супроводжуючих з Луганської області.
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Прибулих розселять у санаторії «Люстдорф» (селище Чорноморка). Працівники служби порятунку допомогли дітям вийти з вагонів і перенести речі в автобуси.
Серед дітей, які приїхали, багато 11-класників, які, ймовірно, в Одесі проходитимуть зовнішнє незалежне тестування.
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