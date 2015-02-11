З краматорського дитбудинку «Гайок» у безпечне місце евакуйовано 29 дітей
13:03, 11 лютого 2015Новини регіонів
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З краматорського дитбудинку «Гайок» у безпечне місце евакуйовано 29 дітей у віці від 4 до 7 років та дорослих, які їх супроводжували
УНІАН
Як повідомили УНІАН у Відділі з питань взаємодії зі ЗМІ Адміністрації Державної прикордонної служби України, вчора після обстрілу терористами житлових кварталів Краматорська прикордонники допомогли евакуювати цих дітей.
Діти провели більше години в підвалі. У зв'язку з обстрілом було вирішено вивезти їх з Краматорська в більш безпечне місце.
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