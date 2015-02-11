З краматорського дитбудинку «Гайок» у безпечне місце евакуйовано 29 дітей

Як повідомили УНІАН у Відділі з питань взаємодії зі ЗМІ Адміністрації Державної прикордонної служби України, вчора після обстрілу терористами житлових кварталів Краматорська прикордонники допомогли евакуювати цих дітей.

Діти провели більше години в підвалі. У зв'язку з обстрілом було вирішено вивезти їх з Краматорська в більш безпечне місце.