У Харків до військового шпиталю доставлять ще 8 бійців, поранених під час обстрілу Краматорська

До Харкова у Військово-медичний клінічний центр Північного регіону (Харків) доставлять ще 8 військових, постраждалих під час обстрілу Краматорська.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на директора Департаменту охорони здоров'я ОДА Олександра Галацана.

За його відомостями, до військового шпиталю поранені в Краматорську військовослужбовці будуть доставлені сьогодні, 11 лютого.

Галацан наголосив, що всім дванадцяти військовим, які були доставлені протягом минулої доби до Харкова, надана необхідна кваліфікована медична допомога. Стан поранених оцінюється як середнього ступеня тяжкості. Їх життю нічого не загрожує.

За його відомостями, ще один поранений боєць з Краматорська знаходиться в Ізюмській центральній районній лікарні, а двоє співробітників правоохоронних органів, постраждалих під час обстрілу Краматорська, доставлені в Харківську обласну клінічну лікарню.

Як повідомляв УНІАН, 10 лютого бойовики завдали удару з РСЗВ «Торнадо» по центральному штабу АТО в Краматорську, а також по розташованим поруч житловим кварталам, в результаті чого є загиблі і поранені як серед військовослужбовців, так і серед мирних жителів.

До харківського військового шпиталю за минулу добу доставили 12 поранених військовослужбовців Збройних Сил України, більшість з яких отримали осколкові поранення.