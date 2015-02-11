Шестеро дітей постраждали внаслідок ракетного обстрілу Краматорська

Шестеро дітей постраждали 10 лютого внаслідок ракетного обстрілу терористами Краматорська.

Як повідомили УНІАН у прес-службі президента України, за словами уповноваженого президента з прав дитини Миколи Кулеби, четверо з постраждалих дітей перебувають на стаціонарному лікуванні у медичних закладах Краматорська.

«У найтяжчому стані перебуває трирічний хлопчик Клим, якого перевели в дитячу реанімацію. У дитини відкритий перелом правої стегнової кістки, відкритий осколковий перелом лівого ліктьового суглобу, осколкові поранення лівої гомілки. Лікарі боролись за життя дитини, провели успішні операції, ампутації кінцівок вдалося уникнути», - сказав Кулеба.

Під час обстрілу Клима своїм тілом закрила мати, віддавши життя за сина. З дитиною зараз перебуває бабуся.

У хірургії з осколковим пораненням також перебувають Владислава (2007 р.н.), а в одній з міських лікарень з опіковими ранами - Володимир (2001 р.н.) та Артем (2002 р.н.).

Крім того, на амбулаторному лікуванні з нетяжкими осколковими пораненнями перебувають Аліса (2001 р.н.) і Павло (2011 р.н.), яких батьки забрали додому.

Кулеба зазначив, що дітям надається уся необхідна медична допомога, медичні заклади забезпечені лікарськими засобами, виробами медичного призначення і витратними матеріалами. «Ми готові відреагувати при першій же необхідності в разі потреби в медикаментах або переведення дітей на лікування до Києва. Ситуація буде відстежуватись щоденно», - сказав він.