У Чернігові пацієнти діалізного центру заявляють про ризик його закриття

У Чернігові пацієнти діалізного центру "Фрезеніус" заявляють про ризик закриття закладу через його недофінансування.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вони повідомили сьогодні під час прес-конференції.

За словами пацієнта "Фрезеніуса" Едуарда Донця, керівництво закладу інформувало пацієнтів про неможливість надання послуг з гемодіалізу по завершенні І кварталу цього року, якщо не буде погашена заборгованість за 2014 рік та не буде передбачено фінансування у нинішньому році. Учасники прес-конференції повідомили про свої наміри наступного тижня пікетувати Кабінет Міністрів України, вимагаючи внесення відповідних змін до державного бюджету. Поки що хворі на ниркову недостатність чернігівці отримують процедури очищення крові за рахунок центру "Фрезеніус". Чернігівські пацієнти також зазначили, що схожі проблеми із фінансуванням є і в черкаського центру "Фрезеніус", тож на акції протесту у столиці їхні вимоги підтримують і представники Черкас.

Депутат Чернігівської міської ради Павло Гармаш, який переймаються проблемами місцевого центру, зазначив, що з минулого року чернігівський діалізний центр виконав послуг на суму 16 млн грн, з яких половину коштів ще досі не отримав. Цього року, враховуючи, що до центру прибули пацієнти із Луганської області, та перейшли понад 10 хворих із обласної лікарні, потреба у фінансуванні перевищує 20 млн грн.

Як пояснили в управлінні охорони здоров'я міської ради, проблеми з фінансуванням центру "Фрезеніус" виникають щороку, адже до цього часу у законодавстві не прописано норму про можливість придбання за державні кошти послуг у приватних медичних установ. Вирішити цю проблему повністю в управлінні розраховують у процесі проведення реформи медичної галузі на державному рівні.

Крім того, наприкінці січня депутати Чернігівської міської ради на сесії схвалили звернення до центральних органів влади щодо необхідності виділення коштів на фінансування центру "Фрезеніус".

Довідка УНІАН. Центр "Фрезеніус" був відкритий у Чернігові у 2010 році. На сьогодні заклад обслуговує понад 100 пацієнтів. Одна процедура гемодіалізу там коштує 1485 грн. Хворі на ниркову недостатність мають проходити процедури тричі на тиждень.