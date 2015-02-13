В Ужгороді ввели карантин: хворий на сказ собака покусав дитину

Про це кореспонденту УНІАН повідомив начальник Головного управління ветеринарної медицини в Закарпатській області Юрій Садварі.

За його словами, таке рішення було прийнято сьогодні під час засідання надзвичайної протиепізоотичної комісії в Ужгороді.

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Приводом для скликання засідання став випадок виявлення сказу в тварини, яка вкусила хлопчика, 2001 року народження. Садварі повідомив, що собака вкусив дитину наприкінці січня поточного року. Того ж дня було введено обмеження по сказу в мікрорайоні Ужгорода, де було зафіксовано випадок.

«За собакою, який вкусив дитину, велося спостереження. За тиждень після інциденту тварина загинула», - уточнив начальник управління.

Було зібрано матеріал та передано для дослідження у ветсанлабораторію Закарпатської області. «Наразі спеціалісти отримали підтвердження, що собака був носієм сказу», - додав він.

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В рамках комплексу заходів, затверджених сьогодні на комісії, ветеринарні служби зобов'язано ліквідувати осередок захворювання, спеціалістам доручено здійснювати поквартирні огляди котів та собак, проводити їх щеплення. У мікрорайоні вулиці 8 березня, де стався інцидент, а також на вісьмох ближніх вулицях взагалі заборонені масові заходи із залученням тварин та продаж собак і котів.

За даними комісії, хлопчик, якого вкусив собака, наразі отримує відповідну терапію.

Попередньо, карантин триватиме 2 місяці, у разі повторного виявлення сказу обмеження будуть продовжені.