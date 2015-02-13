Львівщина не може задовольнити всі потреби переселенців – ОДА

Львівщина не може задовольнити всі потреби переселенців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила заступник директора департаменту соціального захисту населення Львівської облдержадміністрації Оксана Яковець 12 лютого під час інтернет-відеомосту між Львовом і Краматорськом на тему «Міграційні маршрути мешканців із зони АТО» .

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Вона відмітила, що „треба бути відвертими: запропонувати адекватне житло, на яке люди розраховують, і яке задовольняло б їх та створювало належні умови для проживання – важко”.

"За останні два-три тижні значно побільшало людей, які приїжджають у Львівську область. Причому вони приїжджають як самостійно, так і групами. Цими вихідними ми зустріли дві групи по 20 – 25 осіб. 13 лютого знову приїдуть 30 осіб, з дітьми. У суботу ще 15 осіб ", - розказала Яковець.

За її словами, пропозицій приватного житла, яке люди надавали на початку, вже нема. Зараз у Львівській області – понад 10 тис. осіб розміщено за допомогою оперативного штабу. При цьому чиновник визнала, що держава жодним чином не підтримує переселенців. Їх підтримують місцеві громади, але все одно не всі потреби переселенців можуть задовольнити.

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"Останнім часом порушується питання надання земельних ділянок, адекватного повноцінного житла, а не місця в гуртожитку", - каже Яковець.

Водночас, за словами активіста громадського сектору Євромайдану Олега Коляси, переселенців у Львівській області набагато більше.

"Можете це число сміливо помножити на два. Можете сміливо запитати будь-якого таксиста і вам скажуть, що донецьких номерів на дорогах Львівщини є дуже багато", - каже він.

За його словами, дуже багато переселенців бояться реєструватися, бо непокояться, що їхні імена будуть внесені в якісь бази даних і їх будуть переслідувати. Тим більше, що ці люди не потребують допомоги соціальних служб і вирішують свої питання самотужки.

Поза тим, громадський активіст підтвердив слова Яковець, що Львівщина "не тільки не готова приймати нових переселенців, але й не може дати ради вже з тими, які є".

"Люди просто не можуть зараз знайти житло. Більше того, з’явилася хвиля людей, які змушені залишати орендоване житло в зв’язку зі зростанням курсу долара", - зазначив Коляса.